“Vermiste” man reageert via Facebook op opsporingsbericht: “Politie, doe jullie werk”

“Politie, doe toch jullie werk.” Dat schreef een 21-jarige Brit als reactie op het Facebookbericht van de lokale politie over zijn “verdwijning”. “Ik ben helemaal niet vermist, ik ben voortvluchtig.”

De politie van West Yorkshire - Halifax plaatste het volgende opsporingsbericht op Facebook. “We zijn bezorgd om Leon Smith. Heeft u hem gezien of weet u waar hij zich bevindt? Laat het ons dan weten”, luidde het onder meer. Het bericht, waarop meteen tientallen trieste reacties kwamen, werd nog aangevuld met een beschrijving van de 21-jarige jongeman. “Het gaat om een blanke man, hij is normaal gebouwd en heeft blond haar. Hij werd het laatst gezien in een zwarte joggingbroek en een blauw T-shirt.”

Het bericht stond nog maar enkele minuten op Facebook, of er kwam al een opmerkelijke reactie op. Namelijk van Leon Smith zelf. “Ik ben niet gezocht, ik ben voortvluchtig”, luidde het eerst. “De politie doet alsof ze bezorgd zijn om mijn veiligheid, maar eigenlijk willen ze me gewoon arresteren en in de gevangenis gooien. Wel politie, doe jullie werk.”

Ondanks verwoede pogingen om uit de handen van de ordediensten te blijven, werd Leon Smith intussen toch opgepakt. “Leon werd gevonden”, zo schreef de politie op Facebook. “Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.”