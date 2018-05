Ondanks recordwinst: Ryanair pessimistisch over komende jaren

Ryanair waarschuwt dat haar resultaten de komende jaren onder druk kunnen komen te staan, door hogere kosten en het stabiliseren van tarieven. De Ierse lagekostenmaatschappij stelde maandag haar jaarcijfers voor en kon onder meer uitpakken met een recordwinst van bijna 1,5 miljard euro.

Ryanair was afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart, financieel in staat om onder meer een slepende ruzie met haar piloten en grote roosterproblemen te weerstaan. In totaal werden in september vorig jaar 20.000 vluchten geannuleerd. Ook werd voor het eerst in jaren in groeiplannen gesneden. Desondanks zette Ryanair een recordwinst in de boeken van bijna 1,5 miljard euro. Dat is tien procent meer dan een jaar eerder en meer dan analisten hadden voorzien.

Het resultaat zal in het huidige boekjaar echter duidelijk lager uitkomen, in een bandbreedte van 1,25 miljard euro tot 1,35 miljard euro. Dat is minder dan de bijna 1,8 miljard euro die kenners hadden voorzien.

En terwijl Ryanair rekent op een groei in het aantal passagiers tot 139 miljoen, stijgen de kosten met negen procent vanwege hogere personeels- en brandstofkosten. Waarschijnlijk zal de prijsvechter niet in staat zijn dat te compenseren met de verkoop van bijvoorbeeld extra producten tijdens de vlucht. De prognose van topman Michael O’Leary voor het boekjaar is “aan de pessimistische kant van voorzichtig”.