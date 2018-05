COMMENTAAR. Nainggolan er niet bij zou niet serieus zijn

Straks om 12 uur kennen we ze: de 23 die op het WK in Rusland voor een historische prestatie moeten zorgen. De toon werd gisteravond al jammerlijk gezet toen de officiële fanclub van Radja Nainggolan, mede gerund door de halfbroer van Nainggolan, meldde dat hij niet in de selectie voor het WK in Rusland zit. Onwaarschijnlijk maar navraag maakte deze officieuze aankondiging steeds harder. Mensen in zijn omgeving en van de bond bevestigden het nieuws. Het is nog wachten op de uiteindelijke bevestiging, straks om 12 uur. Maar eigenlijk weten we het al: de 29-jarige Antwerpenaar is er niet bij.