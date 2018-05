Voor het eerst in 12 jaar is er een baby geboren op eiland waar het verboden is om te bevallen

Er is zaterdag een baby geboren op het afgelegen Braziliaanse eiland Fernando de Noronha. Niet zo speciaal, ware het niet dat het om de eerste geboorte in twaalf jaar ging en dat het eigenlijk verboden is om op het eiland te bevallen. Een verrassing voor iedereen, inclusief de ouders.

In 2012 woonden er 2.718 personen op het zeventien vierkante kilometer grote Fernando de Noronha. Veel zijn er sindsdien niet bijgekomen, want door een gebrek aan kraamkliniek is het er al jaren verboden om te bevallen. Zaterdag werd die wet echter voor het eerst in twaalf jaar overtreden: een vrouw is bevallen van een dochtertje. “De moeder, die niet geïdentificeerd wil worden, beviel thuis”, luidt het in een persbericht van het lokale bestuur.

Zwangere vrouwen moeten normaal gezien naar het Braziliaanse vasteland reizen, al ligt de dichtstbijzijnde grote stad (Natal) op ruim 365 kilometer afstand. De vrouw in kwestie had dat echter niet gedaan “omdat ze niet wist dat ze zwanger was”. “Ik voelde al die tijd helemaal niets”, getuigt ze. “Tot ik vrijdagnacht pijn kreeg en naar de badkamer liep en zag dat er iets tussen mijn benen hing. Op dat moment kwam mijn man binnen. Hij was net op tijd om de baby vast te pakken. Een meisje. Ik was compleet uit het lood geslagen.”