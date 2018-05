Gaat Antonio Conte Ricardo Sa Pinto achterna?

Zijn Antonio Conte en Ricardo Sa Pinto vandaag hetzelfde lot beschoren? De Chelsea-manager wordt vermoedelijk in de komende uren ontslagen ondanks bekerwinst. Dankzij een goal van Eden Hazard versloeg Chelsea Man U met 1-0 maar eigenaar Roman Abramovich heeft het al langer gehad met de eigengereide Italiaan. Conte zit al een heel seizoen te zaniken dat hij ontevreden is met de transfers die de club deed na het kampioenenjaar.

Chelsea won de FA Cup en sneuvelde eervol op het slagveld van de Champions League tegen Barcelona, maar de vijfde plaats in de Premier League en het missen van de Champions League doet Conte de das om.

“Het is niet mijn beslissing of ik blijf”, zei Antonio Conte na het winnen van de FA Cup. “Ik zal met de clubleiding praten en respecteer haar beslissing. Ik kan alleen zeggen dat ik niet zal veranderen. Ik ben wie ik ben. Mijn palmares spreekt voor zich. Ik heb elk jaar prijzen gewonnen in mijn leven. Dit jaar kenden we moeilijk seizoen maar wonnen we toch de FA Cup. Dat bezorgt me een goed gevoel. Je kan zeggen wat je wil, maar ik ben een winnaar.”

Waarmee Conte zich meteen aanprijst voor een volgende baan. Als kandidaat-opvolger bij Chelsea gaat onder andere de naam van Napoli-trainer Maurizio Sarri rond. Volgens sommige bronnen zouden Conte en Sarri zelfs van job kunnen wisselen.

