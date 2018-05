Japanse klimmer dood aangetroffen op Mount Everest

Op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, is maandag een bekende Japanse klimmer dood aangetroffen. Het is al de derde dit klimseizoen.

De 36-jarige Nobukazu Kuriki werd volgens het Nepalese ministerie van Toerisme dood aangetroffen in kamp 2, op 7.200 meter boven de zeespiegel. Hij was bekend vanwege zijn beklimmingen alleen tijdens de barre wintermaanden. De Mount Everest beklimmen tot boven lukte de Japanner, die heel wat fans heeft in zijn thuisland, nog nooit. Bij een mislukte poging in 2012 verloor hij zelfs negen vingertoppen door bevriezing.

Het was zijn achtste poging om naar boven te geraken. In een post op Facebook liet hij weten dat hij last had van hoest en koorts. Zijn lichaam werd naar Kathmandu gevlogen voor een autopsie.

Meer dan 400 klimmers hebben de top van de Everest bereikt tijdens dit klimseizoen, dat loopt van april tot mei. Naast Kuriki lieten nog twee anderen het leven, een lokale sherpa en een Macedonische klimmer.