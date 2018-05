Peruviaanse spits wil ondanks cocaïne-schorsing naar WK en zet grove middelen in

Paolo Guerrero heeft de hoop nog niet opgegeven om zijn land Peru te vertegenwoordigen op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). De Peruviaan, die door een cocaïneschorsing in principe een kruis moet maken over het toernooi, zal deze week samenzitten met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

“Er is een sprankeltje hoop opgedoken om het WK te kunnen spelen”, vertelde de 34-jarige aanvaller in een Facebookvideo voor zijn vertrek naar de hoofdzetel van de Wereldvoetbalbond in Zwitserland. “Dat is mijn grote droom. Hopelijk kan ik terugkeren met goed nieuws.”

De oud-speler van Bayern München staat sinds begin november voor veertien maanden buitenspel nadat bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen. Volgens Guerrero heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op de dopingtest. Door de schorsing kan hij niet deelnemen aan het WK, het eerste voor Peru in 36 jaar.

Spelersvakbond Fifpro sprak zondag nog zijn steun uit voor de Peruviaan. “Wij vinden de sanctie buiten proportie en onterecht”, zo klinkt het in een mededeling, “want het is aangetoond dat er geen kwaad opzet in het spel was. We verzoeken de FIFA om Guerrero te laten deelnemen aan het WK. Hopelijk is er de komende 24 à 48 uur een doorbraak.”