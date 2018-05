Politie ontdekt na haar dood dat oude bedelaarster fortuin op de bank heeft staan

De politie van de Libanese hoofdstad Beiroet heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan tijdens het onderzoek naar de dood van een oude bedelaarster. De vrouw bleek niet alleen een pak cash geld bij zich te hebben, ze bleek ook nog eens een fortuin op haar bankrekening hebben staan.

Fatima Othman stierf op straat. De vrouw, die aan meerdere fysieke beperkingen leed, werd amper 52. “Er is geen kwaad opzet gemoeid met haar overlijden”, verklaarde de politie van Beiroet. “Ze stierf aan een hartaanval.”

Toch deden de agenten een ontdekking die hen zeer verbaasde. In de twee plastic zakken die de vrouw bij zich had, bleek voor ruim 2.800 euro aan bankbiljetten te zitten. En daar bleef het niet bij. Verder onderzoek toonde aan dat Othman omgerekend liefst 950.000 euro op haar bankrekening had staan.

Na haar dood spoorde de politie haar familie op in Ain Al-Zahad, een dorp in het noorden van het land. De familieleden haalden haar lichaam op en begroeven haar. “We wisten niets van haar geheime centen”, verklaarden ze.

Hoe de vrouw aan al dat geld geraakt is, is niet bekend. Ze zou op straat geleefd hebben en niet durven te zeggen hebben dat ze geld had uit vrees voor overvallen.