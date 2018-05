Gedaan met de complottheorieën: “Hitler stierf wel degelijk in Berlijn in 1945”

Adolf Hitler is wel degelijk gestorven in Berlijn in 1945: hij nam eerst cyanide in en schoot zich vervolgens door het hoofd. Dat blijkt uit onderzoek van Franse wetenschappers die toegang kregen tot de in Moskou bewaarde schedel en tanden van de Duitse führer.

“Geen enkele twijfel: de tanden zijn authentiek”, zegt hoofdonderzoeker Philippe Charlier die eerder ook al meewerkte aan de authenticatie van het hart van de beroemde Engelse koning Richard Leeuwenhart. “Onze studie bewijst dat Hitler wel degelijk gestorven is in 1945”, aldus Charlier in het wetenschappelijke vakblad ‘European Journal of Internal Medicine’.

Hitler stierf dus op 30 april, in de Berlijnse bunker waarin hij verschanst zat, samen met zijn echtgenote Eva Braun. “We kunnen nu alle complottheorieën naar de prullenmand verwijzen. Hitler is niet naar Argentinië gevlucht in een onderzeeër, hij zat niet verborgen op een geheime basis in Antarctica en is niet stiekem naar de maan gevlogen.”

De tanden en (een deel van) de schedel van Hitler worden al jarenlang in Moskou bewaard door de Russische geheime dienst FSB. Het is voor het eerst dat wetenschappers - Charlier en vier collega’s - toegang kregen tot de overblijfselen van de führer. “De morfologie (bouw en vorm, nvdr.) van de schedel komt helemaal overeen met het beeld van een hersenscan die Hitler een jaar voor zijn dood liet uitvoeren.”