Zuckerberg akkoord met livestream hoorzitting Europees Parlement

De getuigenis van Facebook-ceo Mark Zuckerberg zal dan toch openbaar te volgen zijn. Zuckerberg is akkoord gegaan dat ondervraging in het Europees Parlement via een livestream uitgezonden zal worden. Dat zegt Europees parlementsvoorzitter Antonio Tajani.

“Ik heb de mogelijkheid van een livestream persoonlijk met Facebook-ceo Zuckerberg besproken”, deelt Tajani mee op Twitter. “Ik ben blij dat hij deze vraag heeft aanvaard. Goed nieuws voor de burgers van de EU.”

Dat Zuckerberg komt, is volgens parlementsvoorzitter Tajani “een stap in de juiste richting om het vertrouwen te herstellen”. Maar diverse fracties van het EU-parlement vonden het niet kunnen dat Zuckerberg achter gesloten deuren ontvangen wordt door alleen de fractieleiders. Zij drongen aan op een livestream en daar is Zuckerberg nu mee akkoord gegaan.

In opspraak

Het Europees Parlement had op de komst van Zuckerberg aangedrongen omdat zijn socialenetwerksite in opspraak is geraakt door het schandaal met Cambridge Analytica. Dat bedrijf heeft de persoons­gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers verzameld voor politieke doeleinden, zonder hun toestemming te vragen.

Het is de tweede keer dat Mark Zuckerberg hierover politieke verantwoording zal afleggen. In april moest hij ook al uitleg geven in het Amerikaanse Congres in Washington. Die ondervraging overleefde Zuckerberg zonder al te veel problemen, behalve bij een vraag. Toen een congreslid hem vroeg of hij de naam zou geven van het hotel waar hij de nacht had doorgebracht, was Zuckerberg toch even uit het lood geslagen.

