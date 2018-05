Taliban waarschuwen burgers voor meer aanslagen tegen “vijandige instellingen”

De taliban waarschuwen de burgers van Afghanistan om uit de buurt van gebouwen van de Afghaanse overheid en buitenlandse overheden te blijven in de hoofdstad Kaboel. De Afghaanse moslimstrijders plannen meer aanslagen op zulke doelwitten, kondigen ze maandag in een verklaring aan.

De taliban vragen de burgers om buurten waar zich “vijandige instellingen” bevinden te vermijden. De islamistische beweging geeft in haar mededeling de Afghaanse regering de schuld van de burgerslachtoffers die al vielen bij hun eerdere aanvallen, stellende dat “de vijanden hun kantoren en centra op plaatsen hebben gebouwd waar ze mensen als schild gebruiken”.

De voorbije jaren is het aantal burgerslachtoffers in het land fors toegenomen, vooral in de hoofdstad Kaboel. Zowel de taliban als Islamitische Staat (ISIS) lanceerden daar sinds het begin van 2018 al 20 grote en negen kleinere aanvallen.

De Afghaanse president Ashraf Ghani deed de taliban in februari een vredesaanbod. De taliban hebben daar nooit officieel op gereageerd, maar voerden in de plaats daarvan hun aanvallen in heel Afghanistan op en lanceerden een lenteoffensief in april.

Volgens een rapport van het Amerikaanse toezichtcomité voor Afghanistan Sigar (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) in mei, wordt 14,5 procent van de ruim 400 districten in Afghanistan gecontroleerd door de taliban. Zo’n 30 procent is betwist.