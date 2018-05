Wie spreekt er van Ronaldo? Deze indrukwekkende statistieken tonen aan dat Messi de koning is van La Liga

Het seizoen zit erop in de Spaanse voetbalcompetitie. FC Barcelona was ongenaakbaar en pakte met 14 punten voorsprong op Atlético Madrid en maar liefst 17 punten op eeuwige rivaal Real Madrid eenvoudig de titel. Exponent van het sterke Barcelona is nog steeds Lionel Messi. De viervoudige winnaar van de Gouden Bal leidt immers het klassement in verschillende statistieken.

1. Meeste doelpunten

Messi scoorde dit seizoen 34 keer in de competitie en werd daarmee voor de vijfde keer in zijn carrière topschutter in La Liga. Cristiano Ronaldo volgt met 26 stuks op plaats twee. De Uruguayaanse ploegmaat van Messi, Luis Suárez, sluit de top drie af met 25 treffers.

2. Meeste assists

Deze statistiek moet de Argentijnse ster delen. Pablo Fornals van Villarreal slaagde er net als Messi in om 12 beslissende passes te geven. Opnieuw sluit Luis Suárez de top drie af, deze keer met 11 stuks.

3. Meeste kansen gecreëerd

Messi creëerde dit seizoen maar liefst 87 doelkansen voor zijn club. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo zit aan slechts 41 stuks. Dat is dus minder dan de helft dan de helft van zijn Argentijnse rivaal.

4. Meeste succesvolle dribbels

Foto: REUTERS

De Argentijn slaagde er ook in om de meeste dribbels succesvol af te ronden. Hij eindigde het seizoen met een indrukwekkend aantal, namelijk 185. De tweede en derde in de stand, José Luis Morales (Levante, 91) en Éver Banega (Sevilla,83) kwamen samen slechts aan 174 stuks.

5. Meeste schoten

De vlo vuurde dit seizoen maar liefst 197 schoten af, daarvan waren er 97 tussen de palen. Cristiano Ronaldo volgt met 177 pogingen (77 binnen het kader) en de ondertussen eeuwige derde Luis Suárez eindigde het seizoen met 121 schoten (56 binnen het kader).

6. Meeste kansen gecreëerd door steekpasses

Foto: EPA-EFE

Maar liefst 11 kansen vonden hun oorsprong in een steekpass van Messi dit seizoen.

7. Meeste doelpunten van buiten de zestien

Messi toonde zich ook zeer sterk vanop afstand. 8 van zijn 34 doelpunten scoorde hij immers van buiten de zestien. Opvallende vaststelling: Cristiano Ronaldo scoorde niet van buiten de zestien dit seizoen ondanks zijn gevreesd afstandsschot.

8. Meeste doelpunten uit vrije trappen

Ook op stilstaande fases bleek Messi de beste van de klas. Hij scoorde 6 doelpunten uit een vrije trap. Op deze statistiek kon Ronaldo eveneens zijn reputatie niet bevestigen. Het feit dat Ronaldo nog niet kon scoren van buiten de zestien, wil meteen ook zeggen dat de Portugees geen enkele vrije trap succesvol kon afronden.