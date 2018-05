Ex-bondscoaches betreuren niet-selectie Radja: “Met zijn uniek profiel moest hij erbij zijn”

De keuze van Roberto Martinez om Radja Nainggolan niet te selecteren, stuit op veel onbegrip bij ex-bondscoach Waseige. Ook Aimé Anthuenis vindt de niet-selectie jammer, maar: “Hij zal er zijn redenen wel voor hebben.”

Ex-bondscoach Robert Waseige begrijpt de keuze van Martinez niet. “Ik vind het echt spijtig”, zegt de 78-jarige Waseige. “Ik had een speler als Radja sowieso geselecteerd, puur sportief hoort hij in de kern. Hij zou ons assortiment breder gemaakt hebben want hij heeft een stijl die verschillend is van de andere middenvelders zoals Witsel en Dembélé. In een gesloten match waarin België dominant is, kan hij echt van pas komen. Hij is een complete, polyvalente voetballer. Oké, ik weet dat je knopen moet doorhakken, je kan geen 30 spelers meenemen naar het WK, maar bij de 23 zou Radja toch moeten zitten. Zeker gezien het seizoen dat hij met Roma gespeeld heeft. Martinez zal veel fans ontgoochelen, maar oké, hij vindt dit voor zichzelf duidelijk een eerlijke keuze.”

Robert Waseige Foto: Bart Dewaele

Aimé Anthuenis

Ook ex-bondscoach Aimé Anthuenis (74) had Nainggolan er altijd bijgenomen, zegt hij. “Kijk, alle begrip voor de keuzes van Martinez, hij zal zijn redenen er wel voor hebben. De bondscoach had ook een gesprek onder vier ogen met Nainggolan, we weten nog niet wat daar exact gezegd is. Maar als je 28 spelers selecteert en Nainggolan zit daar zelfs niet bij… Ik vind dat een ploeg nood heeft aan persoonlijkheden, dus ik vind het jammer dat hij ontbreekt. In mijn selectie had hij zeker gezeten.” (dvd)