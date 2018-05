Bart Verhaeghe steunt Roberto Martinez: “De bondscoach heeft altijd gelijk”

Radja Nainggolan of niet, Bart Verhaeghe steunt de bondscoach. Vanop het Brugse stadhuis waar Club Brugge gehuldigd werd, gaf de voorzitter van de technische commissie een eerste reactie op de niet-selectie van de middenvelder van AS Roma. “Martinez is bezig met het sterkste elftal te maken, niet met een opsomming van individuele kwaliteiten. Zo is de selectie gemaakt.”

“Die ene speler zal wel ontgoocheld zijn.” De naam Radja Nainggolan neemt Bart Verhaeghe geen moment in de mond. De voorzitter van Club Brugge en belangrijke pion bij de KBVB staat erop om de selectie van Martinez in zijn geheel te bekijken en niet specifiek op “die ene speler” te focussen.

“We spreken hier over sportmannen: wie er niet bij is, zal dus ontgoocheld zijn”, zegt Verhaeghe. “Dat geldt voor die ene speler, maar ook voor anderen die op meer gehoopt hadden. Ik kan alleen zeggen dat de bondscoach altijd gelijk heeft. Roberto Martinez en zijn team zijn bezig met het creëren van het sterkste elftal, niet met een opsomming te maken van de grootste individuele kwaliteiten. De bondscoach denkt aan een plan en een manier van voetballen. De keuzes die nu gemaakt zijn, zijn in functie daarvan.”

Gentleman

Verhaeghe bevestigt dat de bondscoach recent nog naar Rome vloog om Nainggolan persoonlijk in te lichten van zijn beslissing om hem niet mee te nemen. “Dat hij zoiets doet, zorgt ervoor dat elke beslissing die hij neemt door iedereen gedragen kan worden. Hij behandelt iedereen correct, komt met inhoudelijke argumenten om aan te tonen waarom hij een keuze maakt. Het siert hem dat hij zo veel tijd steekt in dat soort contacten, in die behandeling van spelers. Hij is een echte gentleman op dat vlak.”

