Onze Chef Voetbal begrijpt niet-selectie Nainggolan niet: “Dit is niet goed voor de Rode Duivels”

Radja Nainggolan is er zoals eerder aangekondigd niet bij op het WK in Rusland. Onze Chef Voetbal is nog steeds verbaasd door de keuze van bondscoach Roberto Martinez. Ook de uitleg van de Spanjaard kon hem niet bekoren.

“In die zin is de selectie verrassend dat Nainggolan er niet bij is. Een speler met veel waarde bij zijn club en die ook bij de nationale ploeg zijn waarde al bewees. Maar we weten dat hij niet hoog op de lijst van Martinez gerangschikt stond. Dat de bondscoach zelfs bij de selectie van 28 spelers geen plaats heeft bij Nainggolan, vind ik toch heel verbazend en verrassend. Het is moeilijk te verklaren en ik vrees dat het ook niet goed is voor de Rode Duivels. Martinez verklaard de keuze door te stellen dat Nainggolan bij de Rode Duivels niet op zijn beste positie kan spelen, dat hij bij Roma een andere rol heeft. Dat verbaast me ook wel. Radja is flexibel en kan zich aanpassen.”

“Ook al zet je hem niet in de basis, hij is ook zeer nuttig als hij invalt. Ik denk daarbij aan het EK 2016, waar hij de beslissing brengt in het duel met Zweden en scoort. Hij scoort ook tegen Wales. We verliezen daar wel, maar dat lag zeker niet aan Nainggolan. In de Champions League was hij de beste speler bij AS Roma in de heenmatch tegen Liverpool, hij was diegene die op het einde recht stond. In Rome begint met een slechte pass, maar scoort hij ook twee keer. Een speler als Nainggolan kan je gewoon altijd gebruiken.”

Martinez had nog een paar kleine verrassingen. “Divock Origi is er niet bij, dat is wel opmerkelijk. Langs de andere kant is er Adnan, die we met zijn allen al een beetje vergeten waren. Ik vermoed wel dat hij als één van de eerste zal afvallen. Dat zal Martinez na de wedstrijd tegen Portugal bekendmaken, wie er afvalt.”

