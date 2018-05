Nainggolan stopt als Rode Duivel: “Het is nooit genoeg voor sommigen”

Radja Nainggolan stelt zich niet langer beschikbaar voor de Rode Duivels. Dat zegt hij zelf op zijn Instagram-pagina. Daarbij deelt hij meteen een steek uit naar Roberto Martinez. “Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan men internationale carrière. Ik heb er altijd alles aan gedaan om er bij te zijn en België te vertegenwoordigen. Spijtig genoeg is dat ECHT niet goed genoeg voor sommige mensen... En vanaf vandaag zal ik de eerste supporter zijn.

Nainggolan neemt die drastische beslissing nadat hij niet geselecteerd is voor het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez verklaard die beslissing als een “tactische keuze”, omdat hij de middenvelder niet op zijn beste positie kan uitspelen bij de nationale ploeg.

Nainggolan speelde tot dusver 30 interlands voor de Rode Duivels, daarin maakte hij zes doelpunten. Het is niet de eerste keer dat Il Ninja zijn afscheid van de nationale ploeg aankondigt. Dat deed hij eerder al in gesprek met Het Nieuwsblad, na zijn niet-selectie voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland in augustus 2017. Op die beslissing kwam hij we snel terug.