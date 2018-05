Ongegeneerde chauffeur rijdt dwars door parcours van marathon: “Ik rijd wel traag he!”

Er zijn verbazingwekkende beelden opgedoken van de ‘Britain’s Ocean City Half Marathon’ in Plymouth zondag. Met de wedstrijd zelf was niks mis, maar het gedrag van een chauffeur doet de wenkbrauwen fronsen. De vrouw steekt namelijk doodleuk de straat over met haar wagen terwijl er tal van lopers passeren. Wanneer ze daarop aangesproken wordt, antwoordt ze dat ze “wel traag rijdt hoor”, dus er in feite geen probleem is.