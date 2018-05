Haar lichaam werd 30 jaar geleden teruggevonden in een bos, nu pas zijn er twee verdachten opgepakt voor de moord op rugzaktoeriste Inga (18)

Een grote doorbraak in een van de meest besproken ‘cold cases’ uit het Verenigd Koninkrijk. Dertig jaar na haar dood zijn er twee verdachten opgepakt voor de moord op Inga Maria Hauser, een Duitse rugzaktoeriste die in april 1988 vermoord werd in Noord-Ierland.

De achttienjarige Inga Maria Hauser werd het laatst levend gezien op 6 april 1988, toen ze van de ferry stapte in het Noord-Ierse Larne. Twee weken later werd haar levenloze lichaam teruggevonden in een afgelegen deel van het Ballypatrick Forest in het Noord-Ierse graafschap County Antrim.

Ondanks de massale mediabelangstelling raakte het onderzoek naar de moord op de rugzaktoeriste in het slop. Zo erg zelfs dat er dertig jaar later nog altijd niemand veroordeeld is voor de feiten.

Al komt daar nu mogelijk verandering in. Maandagochtend werden twee mannen, 58 en 61 jaar, opgepakt in Loughguile, eveneens gelegen in County Antrim. De twee werden opgepakt op basis van nieuwe DNA-testen, meldt de politie. “Mevrouw Hauser stierf kort na haar aankomst in Noord-Ierland”, zeggen de speurders. “Ze werd het slachtoffer van een brutale, meedogenloze aanval.”

Hoewel er sprake is van een grote doorbraak, is de zaak door de twee arrestaties niet helemaal opgelost. Daarom doet hoofdspeurder Raymond Murray opnieuw een oproep naar informatie. “Als er getuigen zijn die ons nog meer informatie kunnen geven, kom dan nu naar voren en spreek met de speurders”, zei hij. “Zelf mensen die altijd hebben gezwegen uit loyaliteit of vriendschap: het is nog altijd niet te laat om alsnog uw verhaal te doen.”