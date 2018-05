Twee atleten zwaargewond na frontale botsing tijdens halve triatlon in Leuven

Leuven / Waarschoot / Edegem - Tijdens een halve triatlon in Leuven zijn zondag twee deelnemers ernstig gewond geraakt. Ze botsten op elkaar tijdens het fietsen. Dat heeft de politie van Leuven maandag gemeld. De organisatoren bekijken of ze het parcours gaan aanpassen.

Het ongeval gebeurde tijdens het fietsen, het tweede van drie disciplines tijdens de halve triatlon. Na de afdaling van de Panoramalaan kwam het in een bocht bij het oprijden van de Kolonel Begaultlaan langs de vaart tot een frontale botsing tussen twee deelnemers. Het ging om een 55-jarige uit Waarschoot en een 37-jarige uit Edegem. Op dat gedeelte van het parcours reden de fietsers in beide richtingen, van elkaar gescheiden door verkeerskegels.

Twee dokters die in de buurt waren, dienden de eerste verzorging toe in afwachting van de komst van een ziekenwagen en een MUG-team. De twee atleten werden overgebracht naar het UZ Leuven. De toestand van de vijftiger was een tijdlang kritiek, maar na enkele uren was hij buiten levensgevaar. De dertiger liep eveneens zware verwondingen op. De politie verhoort de betrokkenen en getuigen om de juiste omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

In de 24 edities van de halve triatlon was dit het eerste zware ongeval. “De bocht was extra gesignaleerd”, zegt Johan Roskams van de organisatoren. “We hadden er bewust geen nadar geplaatst omdat dat het risico op meer valpartijen vergroot. Meer kegels plaatsen is ook geen optie. We denken erover na om het parcours volgend jaar te veranderen.”