Halskettingdief verwondt twee vrouwen: man was nog maar week terug vrij

Antwerpen - In de Haringrodestraat in het centrum van Antwerpen is zondag een verdachte gearresteerd die had geprobeerd om de halsketting van een dame van 65 af te rukken in de inkomhal van haar appartement. In zijn vlucht verwondde hij ook nog een vrouw van 22 die hem probeerde tegen te houden.

Een vrouw van 65 was zondagnamiddag met de tram naar huis gekomen. Terwijl ze te voet onderweg was van de tramhalte naar het appartementsgebouw waar ze woont, had ze al het gevoel dat ze werd achtervolgd. “Toen ze thuis kwam, glipte een onbekende man mee binnen in de gemeenschappelijke inkomhal. Hij greep haar bij de keel en zette zijn hand op haar mond. Toch kon ze beginnen gillen, waardoor de buurman gealarmeerd werd. Toen die de dader betrapte, zette die laatste het op een lopen”, zegt parketwoordvoerster Christel Minne.

Maar de buurman was niet van plan om de overvaller zomaar te laten gaan. “Hij zette te voet de achtervolging in en maande andere omstaanders aan om te verdachte tegen te houden. Een vrouw van 22 die op haar fiets passeerde, deed dat ook. Ze kreeg daarbij klappen van de verdachte, die zich probeerde los te maken.”

Op dat moment kwam het snelleresponsteam van de politie ter plaatse en werd de verdachte overmeesterd. “Het gaat om een illegale man die gekend is voor drie feiten van zware diefstal”, zegt Minne. “Hij was bovendien nog maar sinds een week weer op vrije voeten, nadat hij eerder was opgesloten.”

De man werd zondag voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste om hem aan te houden. Zowel de 65-jarige als de 22-jarige vrouw raakte gewond. Voor het slachtoffer van de diefstalpoging werd slachtofferhulp voorzien.