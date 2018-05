Onbegrip op sociale media voor keuze Martinez: “Voetbalbond, organiseer een referendum”

Bondscoach Roberto Martinez selecteerde maandag 28 spelers met het oog op het WK in Rusland. Opvallende afwezige in deze selectie is Radja Nainggolan. Martinez neemt hem naar eigen zeggen niet mee om tactische redenen. De middenvelder kondigde daarna aan dat hij stopt als Rode Duivel. Op Twitter reageerde voetbalminnend België vol ongeloof over de keuze van de bondscoach.

. @OfficialRadja niet eens in de preselectie van 28 spelers. Hebben wij dan zoveel mensen die kunnen scoren uit de tweede lijn en dat ook doen als het nodig is? #wezullenzien

Normaal zou Radja Nainggolan als 6de of 7de op het lijstje moeten staan, na De Bruyne, Hazard, Courtois, Vertonghen, Alderweireld en, eventueel, Kompany, gelijk met Romelu Lukaku, Mertens en Carrasco. De voetbalwereld is geen normale wereld. #Nainggolan #selectie #RodeDuivels

Beste Voetbalbond, organiseer een televoting of referendum! Zoals in politiek, show, bedrijfswereld. Geef ons uitzonderlijk inspraak bij een dilemma zoals nu #radjanainggolan . Creëer zo een breed draagvlak, ipv. dit oubollig systeem. Fans verdienen beter. #wk2018

No @OfficialRadja nainggolan at the world cup ! What a disgrace ! Martinez shame on you ! #newcoachplease