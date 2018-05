Chinezen vangen 100-jarige vis van 514 kilogram

In China is een Siberische steur gevangen van maar liefst 514 kilogram. Het vrouwtje is bijna 100 jaar oud en is 3,59 meter lang. Een natuurorganisatie zal ze nu gebruiken voor kweekprogramma’s.

Er is een bijzondere vangst gedaan in de Chinese Amoer bij Fuyuan. Er werd een steur gevangen van 514 kilogram. Siberische steuren kunnen soms meer dan 1.000 kilogram wegen en zijn een van de grootste zoetwatervissen ter wereld. Ze worden vaak levende waterfossielen genoemd omdat ze al 130 miljoen jaar bestaan. De mens bestaat “nog maar” zo’n 200.000 jaar.

Nadat de steur gevangen was, werd ze gekocht door een natuurorganisatie in de buurt. Het dier wordt nu verzorgd in een bassin en zal gebruikt worden voor kweekprogramma’s. Nadien wordt ze weer vrijgelaten in de rivier waar ze gevonden werd.