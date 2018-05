Ouders overleden Mawda willen begrafenis dochter uitstellen: “We willen eerst onafhankelijk onderzoek”

De ouders van Mawda, de tweejarige peuter die vorige week om het leven kwam tijdens een politieachtervolging, eisen meer duidelijkheid over wat er precies is gebeurd en eisen een onafhankelijk onderzoek. Dat hebben ze maandag gezegd tijdens een persconferentie. Om die reden willen ze dan ook de begrafenis van hun dochter uitstellen, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Het Koerdische meisje, dat in een bestelwagen zat, overleed woensdagnacht tijdens een politieachtervolging op de E42 in de buurt van Bergen. Daarbij opende de politie ook het vuur op het voertuig. De moeder van Mawda voelde hoe er bloed langs haar nek liep. Pas dan zag ze hoe haar dochter aan het bloeden was en hoe haar ademhaling aan het vertragen was.

De ouders vroegen meteen om een ambulance, maar het duurde volgens hen nog zeker een halfuur voor die ter plaatse was. In tussentijd heeft een agent geprobeerd om het meisje te reanimeren. De ouders mochten nadien niet mee met de ambulance, en moesten een nacht in de cel doorbrengen zonder dat ze wisten hoe het met hun dochter gesteld was.

De bestelwagen waarin Mawda om het leven kwam. Foto: Photo News

Begrafenis uitstellen

Uit een autopsie van het meisje bleek dat ze om het leven was gekomen door een verdwaalde kogel. Of het om een politiekogel ging, kon het parket de voorbije dagen niet kwijt.

De begrafenis van Mawda zou normaal woensdag plaatshebben in La Louvière. Maar de ouders willen nu dus eerst een onafhankelijk onderzoek, om meer duidelijkheid te krijgen over de feiten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Eerder had premier Charles Michel (MR) ook al verzekerd dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen. “Het is erg triest. Er is een gezin verscheurd door verdriet door de dood van hun kind, en daarop reageer ik in de eerste plaats als een vader. Als premier van dit land garandeer ik verder de onafhankelijkheid van het onderzoek dat zal worden gevoerd”, verklaarde de premier zondag op de Waalse televisiezender RTL.

Andere versie

Olivier Stein, de advocaat van de ouders van Mawda, wil dat er ook zo snel mogelijk een arrestatie plaatsheeft van de agent die geschoten heeft, zodat ze hem bepaalde voorwaarden kunnen opleggen. “De ouders hebben namelijk schrik dat de agent zijn versie van de feiten nog zou aanpassen en afstemmen met zijn collega’s”, klinkt het. Zowel de ouders als de advocaat zijn er ook van overtuigd dat de politie overdreven te werk is gegaan. “Hier is niet nagedacht, de politie heeft gewoon geschoten.”

De premier betuigde maandag overigens ook zijn medeleven met de familie van Mawda. Over de inhoud van de het gesprek tussen de premier en de familie werden geen details vrijgegeven. Dat heeft de woordvoerder van de premier maandag aan Belga gemeld.

Advocaat Olivier Stein. Foto: BELGA

De ouders van Mawda. Foto: BELGA