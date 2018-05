Afterparty en drugs zorgen voor overlast in Houthalen-Helchteren: “Verzadigingsniveau Extrema Outdoor bereikt”

Houthalen-Helchteren - Het Extrema Outdoor festival in Houthalen-Helchteren sloot maandagochtend de deuren. Zo’n 50.000 bezoekers bezochten het festival aan De Plas in Kelchterhoef. De veiligheidsdiensten kunnen over het algemeen spreken over een geslaagde editie zonder grote incidenten, met uitzondering van een aantal grijpdiefstallen op zaterdagavond. Politie CARMA arresteerde dezelfde avond nog twee verdachten. Ook werden dit jaar weer bezoekers met drugs op zak betrapt. Een ander pijnpunt was de geluidshinder die ook werd aangepakt.

“De veiligheid op en rondom het festivalterrein is gedurende de afgelopen drie dagen intensief opgevolgd door de verschillende veiligheids- en hulpdiensten, in nauwe samenwerking met de organisatie. Dat deden ze vanuit een coördinatiecentrum, op het terrein en zelfs vanuit de lucht. De goede samenwerking zorgde ervoor dat we zondagnacht konden afsluiten met een goed gevoel”, besluit burgemeester Alain Yzermans.

Nultolerantie voor drugs

Omdat verdovende middelen niet thuishoren op een festival, werd op Extrema Outdoor ook dit jaar de nultolerantie gehandhaafd. “Wie met drugs betrapt werd, kreeg van de politie meteen een boete: een onmiddellijke minnelijke schikking van minstens 75 en maximum 600 euro. Deze werkwijze wordt door het Parket van Limburg toegepast op de grote Limburgse festivals”, legt parketwoordvoerder Anja De Schutter uit. Dit jaar liepen op XO 294 festivalgangers tegen de lamp. De drugs werden in beslag genomen. De grote meerderheid betaalde de minnelijke schikking meteen via een bankterminal. Een minderheid kreeg een overschrijving mee. Wie deze uiteindelijk niet betaalt, wordt gedagvaard.

Zaterdagavond is een 19-jarige vrouw uit Frankrijk gearresteerd omdat bij de controle aan de toegang bleek dat ze een grote hoeveelheid XTC-pillen op zak had. De politie doorzocht ook haar tent op de camping en hierin vonden ze eveneens drugs. De vrouw is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden.

Zondagmiddag zijn drie Belgen gearresteerd wegens bezit en mogelijk verkoop van drugs. De politie trof twee vrouwen en een man aan in hun tent op de camping, waar ze spontaan hun drugs overhandigden. Na verhoor mocht het drietal ’s avonds beschikken.

Verdachten van grijpdiefstallen opgepakt

Zaterdagavond vonden op het festivalterrein vijf grijpdiefstallen plaats. De benadeelden spraken over diefstal van hun halsketting waarbij de verdachten gebruikmaakten van pepperspray. Meerdere slachtoffers raakten bedwelmd door traangas en meldden zich bij de hulpdiensten voor verzorging. Dezelfde avond nog kon de politie twee verdachten oppakken. De twee Italianen van 22 en 28 jaar werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, en die besloot hen aan te houden.

Over het hele weekend werden twaalf personen bestuurlijk aangehouden omdat ze te sterk onder invloed waren en in bepaalde gevallen ook moeilijkheden veroorzaakten. Deze festivalgangers werden tijdelijk en ter ontnuchtering van hun vrijheid benomen.

Verkeersovertredingen

De verkeerspolitie stelde iets minder dan 200 overtredingen vast rondom het festivalterrein. In de meeste gevallen ging het om fout- of wildparkeerders. Enkele auto’s moesten getakeld worden.

Geluidshinder

Foto: Dick Demey

Burgemeester Alain Yzermans: “Dit jaar kwamen meer meldingen van geluidsoverlast binnen, vooral van omwonenden en vooral met betrekking tot de afterparty die dit jaar op het open terrein zelf werd gehouden. Na overleg met de festivalorganisatie en met alle veiligheidsdiensten is er beslist om zondagavond al vanaf 22u het geluid in decibels op het festival te matigen. Er werd ook besloten om afgelopen nacht de grote afterparty zoals voorzien af te gelasten en slechts een zeer beperkte versie te laten plaatsvinden op een andere locatie zodat de nachtrust terug kon worden gegarandeerd in de gemeente”.

Belgisch topfestival

“XO groeit stilaan uit tot een vaste waarde en een Belgisch topfestival op een toplocatie met grote uitstraling voor onze gemeente”, stelt burgemeester Alain Yzermans. “Politioneel en organisatorisch zijn we zeer tevreden maar omwille van de enorme groei van het aantal bezoekers dringt zich toch een grondige evaluatie op. De impact op de buurt en het verkeer wordt steeds groter en zal moeten verbeteren.”

Wat het geluid betreft, aldus de burgemeester, is het saturatieniveau bereikt en zal er voor 2019 aan de hand van een objectieve geluidsstudie een protocol van geluidsmaatregelen moeten worden opgemaakt die verplicht wordt opgenomen in de milieuvergunning. “Afterparty’s zoals ze dit weekend plaatsvonden zullen moeten worden vermeden. Een professioneel festival moet hand in hand gaan met een groot draagvlak bij de bevolking. Hier zullen we samen verder aan werken”, besluit de burgemeester.