Onbekenden laten amper tijd tussen twee inbraken in jeugdhuis, kassa belandt in vijver

Wemmel - Jeugdhuis Barcode is vrijdagavond en zaterdagochtend twee keer door twee dezelfde daders bestolen. De ene keer toen ze gewoon het jeugdhuis binnen gingen, de tweede keer smeten ze een kasseisteen door de ruit.

Het zit het jeugdhuis op de sportsite Van Langenhove aan de Brusselsesteenweg niet mee. Opnieuw kregen ze te maken met dieven. Jeugdhuisvoorzitter Daan Vermeerbergen: “Ik was vrijdagavond het jeugdhuis aan het sluiten toen twee jonge gasten binnenkwamen. Ik praatte nog wat met hen, ze dronken iets, maar toen ik even naar het toilet ging, stalen ze 300 euro uit de kassa en liepen weg. Ik verwittigde de politie, maar het was te laat. Het strafste is dat ik die jonge mannen ken. Ze hangen hier geregeld rond.”

Eén inbreker gevat

Na de aangifte van de diefstal sloot Daan het jeugdhuis af en ging hij slapen. Maar enkele uren later werd hij via zijn gsm verwittigd dat het inbraakalarm van het jeugdhuis afging. “Ik heb meteen de politie gebeld en ben ook ter plaatse gegaan”, vertelt Vermeerbergen. “Een getuige zag nog hoe de daders wegliepen met de kassa richting het park van het gemeentehuis. De politie kon één van hen vatten. Ze hadden onze kassa ondertussen in de vijver gesmeten.”

“Ze waren het jeugdhuis binnengeraakt door een kassei door de ruit te gooien. De schade is aanzienlijk. De politie zal een sporenonderzoek uitvoeren en de camerabeelden onderzoeken. Het ging allicht om dezelfde daders als diegenen die 's avonds toesloegen. Eén van hen liet zijn trui achter toen hij door het ingeslagen raam naar buiten vluchtte.”

Jeugdhuis Barcode was de jongste twee jaar al vier keer het slachtoffer van inbrekers en al meerdere keren van vandalen.