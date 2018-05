Snelkookpannen, wekkerbommen en 4 extreemlinkse idealisten: de CCC zaaien met 25 aanslagen in één jaar tijd ongeziene terreur

Oorlog aan de imperialistische bourgeoisie. Oorlog aan de bankiers, de kapitalistische machthebbers en iedereen die het in z’n hoofd had gehaald om Amerikaanse nucleaire kruisraketten in ons land te willen opslaan. In de krankzinnige jaren 80 jaagt niet alleen de Bende van Nijvel de bevolking de stuipen op het lijf, ook de extreemlinkse ­Cellules Communistes Combattantes – beter bekend als de CCC – zaaien met 25 aanslagen in één jaar tijd ongeziene terreur en paniek. “Ze wilden een revolutie zonder slachtoffers”, zegt oud-premier Mark Eyskens. “Maar dat gaat natuurlijk niet.”