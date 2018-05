Wie is Giussepe Conte, de nieuwe Italiaanse premier die niets van politiek kent?

Giuseppe Conte wordt de nieuwe premier van Italië, als president Mattarella tenminste zijn veto niet stelt. Met het naar voren schuiven van Conte is de coup van de coalitie Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging compleet. De toekomstige premier is een professor rechten, een nobele onbekende in Italië en volgens de media iemand die geen barst van politiek kent.