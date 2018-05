Aalst - Op de Sint-Pauluskerk in Aalst werden maandag 36 zonnepanelen ingehuldigd die betaald werden door parochianen: een unicum in Vlaanderen. Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) klom via een ladder op het dak om de boodschap te verkondigen: “Dit is de toekomst, niét de kerncentrales.”

Machteld Verhenne (47) is één van de parochianen die geld uit haar spaarpot in de zonnepaneleninstallatie stak. “Het heeft natuurlijk wel zijn prijs, maar als we onze kinderen recht ...