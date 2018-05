BBC is formeel: ex-coach PSG wordt de nieuwe trainer van Arsenal

Volgens de Britse staatsomroep BBC staat het vast: Unai Emery (46) wordt de nieuwe coach van Arsenal in opvolging van Arsene Wenger wiens contract na 22 jaar trouwe dienst niet meer werd verlengd.

De Spanjaard Mikel Arteta, momenteel aan de slag als assistent-coach bij Manchester City maar vooral de ex-kapitein van The Gunners, stond bij de bookmakers genoteerd als belangrijkste kandidaat om Wenger op te volgen.

Maar volgens de BBC wordt Unai Emery de volgende coach van Arsenal. De Spanjaard kwam unaniem als beste kandidaat uit een selectieprocedure waarbij met alle kandidaten een persoonlijk gesprek werd gevoerd.

De 46-jarige Spanjaard was op de markt nadat hij besloot Paris Saint-Germain te verlaten. Emery won met PSG één keer de landstitel en twee keer de Beker in de twee seizoenen dat hij er actief was. Maar in de Champions League wilde het voor de Parijzenaren niet lukken, ondanks de aankoop van Barcelona-vedette Neymar. Voordien was Emery aan de slag bij Sevilla met wie hij drie jaar op rij de Europa League won.

Volgens de BBC wordt de aanstelling van Emery later deze week op een persconferentie aangekondigd. Hij krijgt de moeilijke taak om even goed te doen als Arsene Wenger die in zijn 22 jaar als coach drie keer landskampioen werd en zeven keer de FA Cup won.