Geliefde huisvader en voetballer in België, maffiabaas in Italië

Kapitein van de ploeg, vlot scorende spits, manager en de chouchou van alle vrouwen in de tribune. Daniele Fragapane (33) was het allemaal bij Racing Club Roeulx, een ploegje in het amateurvoetbal in Henegouwen. Het nieuws dat hij werd aangehouden als een kopstuk van de Siciliaanse maffia, sloeg in als een bom.