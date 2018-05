Wat als er oorlog uitbreekt? Bijna vijf miljoen Zweden krijgen instructieboekje in hun brievenbus

Kan u het zich voorstellen dat de overheid aan elke Belg een boekje geeft, met daarin tips om te overleven tijdens een oorlogssituatie? Het klinkt misschien absurd, maar in Zweden is het de realiteit. “We hebben iedereen nodig voor de totale verdediging van ons land.”

Zowat 4,8 miljoen Zweedse huishoudens krijgen de komende dagen een twintig pagina’s tellende publicatie in hun bus waarin haarfijn staat uitgelegd hoe ze moeten reageren wanneer er oorlog uitbreekt. In het boekje - genaamd Om krisen eller kriget kommer (als er crisis of oorlog op komst is) - verduidelijkt de overheid hoe de landgenoten zich in dat geval kunnen verzekeren van basisvoorzieningen zoals voedsel, water en warmtebronnen. Er staat ook haarfijn uitgelegd wat sommige waarschuwingssignalen betekenen, waar mensen kunnen schuilen voor bommen en hoe ze kunnen bijdragen aan de “totale verdediging” van Zweden.

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: dinsakerhet.se

Het boekje is geïllustreerd met gevechtsvliegtuigen en families die hun huis ontvluchten omdat er een ramp is uitgebroken. Lezers worden ook voorbereid op gevaren als cyber - en terreuraanvallen en klimaatverandering. Op een bepaalde pagina legt de overheid ook uit hoe je fake news kan herkennen. Want “landen en organisaties proberen onze waarden en onze handelingen te beïnvloeden”, staat er te lezen.

Voedsel stockeren

Een gedetailleerde pagina legt uit hoe je je huis kan omvormen tot een bunker waarin je lange tijd kan verblijven. Belangrijk is om dan voedsel te stockeren “dat je snel kan klaarmaken, niet bederft, weinig water nodig heeft of dat je niet moet bereiden”

En wanneer er een gewapend conflict zou uitbreken, is “iedereen verplicht om bij te dragen aan het land. We hebben iedereen nodig voor de totale verdediging van Zweden”. Iedereen tussen zestien en zeventig jaar “kan opgeroepen worden in geval van oorlogsdreiging”.

Al tweehonderd jaar geen oorlog

“Ondanks het feit dat Zweden een stuk veiliger is dan andere landen, krijgen we wel nog steeds te maken met dreigingen tegenover onze veiligheid en onafhankelijkheid”, zegt de folder. “Wanneer je voorbereid bent, draag je bij aan het vermogen van een land om het hoofd te bieden aan grote problemen”, staat er nog.

Soortgelijke folders gingen al voor de eerste keer rond in 1943, toen de Tweede Wereldoorlog volop aan de gang was. In 1961 werd er een update rondgestuurd. Maar de kans dat Zweden in een oorlog verwikkeld geraakt, lijkt eerder klein. Zo is het intussen meer dan tweehonderd jaar geleden dat het land in een gevecht verwikkeld zat.

Maar mocht er oorlog uitbreken, “zullen we nooit opgeven”, zo leest de publicatie. Zweden is het voorbije jaar alleszins gestopt met grote besparingen op Defensie. Bovendien heeft het land zijn grootste militaire oefening sinds een kwarteeuw gehouden.