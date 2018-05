Marc Coucke ontmoet ex-coryfeeën op het Galadiner van de Constant Vanden Stock Foundation

Veel en schoon volk vandaag in het Constant Vanden Stockstadion voor het jaarlijks galadiner van de Constant Vanden Stock Foundation, de stichting die zich inzet voor lokale projecten ten voordele van minderbedeelde mensen, motorisch en mentale gehandicapten, sociale minderbedeelden en in het bijzonder jongeren en kinderen. Ook kersvers voorzitter Marc Coucke was van de partij en schudde er de hand met heel wat coryfeeën uit het rijke verleden van de Brusselse club.