Fonne (2) heeft onverwijderbaar gezwel in hoofd: “Zolang ons zoontje opgewekt en vrolijk is, moeten we positief zijn”

Beerse / Vlimmeren - Fonne uit Vlimmeren (Beerse) wordt volgende maand twee jaar. Maar sinds de leeftijd van zes maanden is hij in behandeling voor een tumor in de hersenen. “Ons zoontje had tot dan alleen borstvoeding gekregen”, zeggen mama Marjolein (30) en papa ­Bruno (49). “Het gezwel zal nooit verdwijnen. Maar zitten janken, lost niets op. Ons zoontje is vrolijk en opgewekt. Dat houdt ons sterk.”

In het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) komt ­Fonne ogen tekort. De grote pluchen dalmatiërs aan een attractie trekken zijn aandacht. Fonne aait ze met plezier. Van fonteinen is ...