Waarom het weigeren van Radja Nainggolan nefast is voor de Rode Duivels: leider, motivator en topscorer (maar voor Martinez doetdat er niet toe)

Hij rookt, hij drinkt en hij komt wel eens te laat. Dat Radja Nainggolan geen voorbeeld is voor de jeugd, daar twijfelen niet veel mensen aan. Maar laat je een topvoetballer thuis van een WK omdat hij een moeilijk karakter heeft? Dat is een ander paar mouwen. “Martinez wil vooral duidelijk maken dat hij de baas is”, aldus sportpsychologen.

Hij past niet in het tactische plan. Tot daar de uitleg van bondscoach Roberto Martinez over de niet-selectie van AS Roma-voetballer Radja Nainggolan voor het WK dat over een kleine maand in Rusland begint ...