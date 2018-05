Zlatan kan het niet laten: terecht rood (dankzij videoref) nadat verdediger op zijn tenen gaat staan

Zlatan Ibrahimovic (36) heeft nu ook in de Major Soccer League zijn reputatie gevestigd. Op bezoek bij Montreal Impact verkocht de spits van LA Galaxy verdediger Michael Petrasso een klap voor zijn hoofd toen die op de tenen van de Zweedse aanvaller ging staan.

Briljante voetballer met een kort lontje, anders kan je Zlatan Ibrahimovic niet omschrijven. En dat we ze nu ook in Amerika. De Zweed verkocht verdediger Michael Petrasso een serieuze dreun toen die, al dan niet bewust, op de tenen van de Zweedse wonderboy ging staan. De scheidsrechter had aanvankelijk niets gezien maar op advies van zijn videoref ging hij de beelden bekijken. Daarop was overduidelijk te zien hoe Ibrahimovic zijn tegenstander een klap verkocht, met een logische rode kaart als gevolg.