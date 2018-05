Doe mee aan onze grote WK-poll en win een iPhone 8 en officiële Rode Duivels-shirts

Het WK voetbal nadert met rasse schreden, de spanning stijgt overal ten lande, en dus is het tijd voor onze grote WK-poll: zullen de Rode Duivels volgens u het WK winnen? Als niet, wie dan wel? Denkt u dat Roberto Martinez de juiste bondscoach is? En wat vindt u van het thuislaten van Radja Nainggolan? Geef uw mening hieronder in en laat het ons weten. Laat u uw mailadres achter, dan maakt u bovendien kans op een van de prachtige prijzen: een iPhone 8, 10 shirts en 5 sjaals van de Rode Duivels, 5 unieke, niet in de handel te verkrijgen luxe verzamelboxen van Rode Duivels-sponsor Coca Cola en drie exemplaren van FIFA 18.