“N-VA is niet op zijn plaats in Pride Parade, ze schaden onze strijd tegen hiv”

Brussel - Voor de (Franstalige) vzw Ex Aequo is de N-VA niet op zijn plaats in de Pride Parade. Militanten van de vereniging hielden zaterdag een ‘die-in’ actie, waarbij ze op de baan gingen liggen, en hielden een minuut stilte om te protesteren tegen de aanwezigheid van een praalwagen van de partij in de optocht. De vzw betreurt maandag in een persbericht de ongereldheden aan het einde van die actie en stelt dat haar militanten daar niet bij betrokken waren.

“Wij hebben gedurende enkele minuten de optocht van de N-VA geblokkeerd, die onmiddellijk op ons volgde. Als nagedachtenis aan de personen die aan hiv zijn overleden en om te protesteren tegen de aanwezigheid van de extreemrechtse politieke partij, die fundamenteel onze strijd schaadt, werd de die-in gehouden”, aldus Stephen Barris, coördinator van de organisatie die strijdt tegen hiv en gezondheidspromotie voert bij homoseksuelen.

“Zolang de N-VA haar politiek voorzet, heeft zij haar plaats niet om samen met alles en iedereen de seksuele en genderdiversiteit te vieren. Haar beleid maakt vandaag een integraal onderdeel uit van de geweldplegingen die op onze gemeenschappen wegen”, aldus de vzw nog.

Ex Aequo betreurt de ongeregeldheden die volgden na haar vredelievende actie. De Brusselse politie hield vijf personen bestuurlijk aan, mensen die de praalwagen van N-VA als mikpunt hadden genomen.

De organisatie van de Pride Parade veroordeelde de acties tegen de wagen van N-VA. “Wij zijn een feest van de diversiteit en elk geval van fysiek of verbaal geweld tolereren we niet en veroordelen we. Het is belangrijk dat iedereen hier welkom is en we om te beginnen naar elkaar luisteren. We moeten elkaar niet fysiek aanvallen omdat we een andere mening hebben”, stelde coördinator Elio De Bolle.