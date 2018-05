Belgen dwingen verlengd verblijf in Bundesliga af met Wolfsburg

Na een zege op het veld van Holstein Kiel (0-1) speelt Wolfsburg ook volgend seizoen in de Bundesliga. En dat is goed nieuws voor doelman Koen Casteels en spits Landry Dimata. Of Divock Origi volgend seizoen nog voor Wolfsburg speelt, staat niet vast. Hij speelt momenteel op huurbasis voor de Duitse club.