Twee jaar na crash met EgyptAir-toestel eist familie Belgisch slachtoffer antwoorden: “Waarom mogen we niet weten waarom papa gestorven is?”

Een technisch defect, een menselijke fout of een brand aan boord? Precies twee jaar na de crash van EgyptAir-vlucht MS804 kent de familie van het enige Belgische slachtoffer Geert Supré nog altijd de waarheid niet. En dat knaagt. Afgelopen weekend kwamen de nabestaanden samen in Parijs in de hoop antwoorden te krijgen.