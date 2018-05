Politie zoekt dader die man in het hoofd schoot in Amsterdam

De politie in Amsterdam is nog op zoek naar de schutter die zaterdagavond op de Stromarkt een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in het hoofd schoot. Deze man raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis.

De meldkamer van de politie kreeg tegen middernacht een melding dat er geschoten zou zijn en dat er een man op straat in een plas bloed lag. Agenten troffen ter plaatse het slachtoffer aan. De vermoedelijke schutter, een man met een zwarte capuchon en spijkerbroek, was na het schietincident weggelopen in de richting van de Korte Nieuwendijk.

De politie is op zoek naar mensen die het hebben zien gebeuren. In het bijzonder zoekt ze een taxichauffeur van wie bekend is dat hij in een Mercedes taxibusje reed. Omstreeks 23.45 uur zou hij een man hebben opgepikt die overstapte vanaf een fietstaxi in zijn taxibusje op de Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van winkelcentrum Magna Plaza.

Volgens Nederlandse media is het slachtoffer de 55-jarige Allan P., die geboren werd in het Verenigd Koninkrijk, maar al het grootste deel van zijn leven in Amsterdam woont. Hij is bekend bij de politie voor drugs- en wapendelicten.