Vijf oud-studentes dienen klacht in tegen universiteit na misbruik gynaecoloog

Vijf voormalige studentes hebben een klacht ingediend tegen de University of Southern California (USC) omdat dat die hen niet genoeg heeft beschermd tegen haar voormalige gynaecoloog George Tyndall, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De vrouwen vinden ook dat de universiteit niet gepast reageerde nadat de beschuldigingen tegen hem bekend waren geraakt.

Het gaat om twee verschillende klachten die maandag werden ingediend. De eerste is een gezamenlijke klacht van vier vrouwen die beweren dat Tyndall hen verplicht had om zich uit te kleden en hen betastte voor zijn “seksueel plezier” onder het mom van medische zorgen. De vijfde vrouw zegt in een aparte klacht dat Tyndall in 2003 zijn hand zonder handschoen in haar vagina had gestoken terwijl hij “vulgaire opmerkingen” maakte over haar geslachtsdelen.

De vrouwen stellen dat USC niet reageerde op signalen dat Tyndall zijn boekje te buiten ging en dat ze zelfs actief de klachten van studenten de kop indrukte om “haar reputatie te beschermen”. Zo klagen ze aan dat de man in 2016 na een intern onderzoek dat de beschuldigingen bevestigde - waarbij zelfs een doos met foto’s van de geslachtsdelen van studentes werd gevonden - met een onderlinge overeenkomst zonder problemen de instelling kon verlaten. De universiteit schorste hem toen eerst en zette hem in 2017 zonder veel rumoer definitief aan de deur.

In een reactie zegt USC dat ze op de hoogte is van de klacht. “We zijn gefocust op de veiligheid en het welzijn van onze studenten”, benadrukt de instelling in een mededeling. Tyndall had eerder al de beschuldigingen ontkend en benadrukt dat het enkel om medisch verantwoorde onderzoeken ging.

USC heeft intussen al meer dan 85 getuigenissen ontvangen van huidige en voormalige studenten die Tyndall van misbruik beschuldigen.