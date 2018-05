Radja Nainggolan reageert op niet-selectie voor WK: “Ik vecht al heel mijn leven. Ik ben dat beu”

Geen Radja Nainggolan (30) op het WK in Rusland. De beslissing hing in de lucht en werd gistermiddag door Roberto Martinez concreet gemaakt. De uitleg van de bondscoach wordt niet gesmaakt. Ook niet door Nainggolan. Maar die ­reageert eerder gelaten en zet na 30 interlands (en zes goals) definitief een punt achter de Rode Duivels.

De fanclub van Radja Nainggolan lekte het nieuws zondagavond al. Die middag had Roberto Martinez met Nainggolan in Rome gesproken. “Ik had toen mijn beslissing nog niet genomen”, zei de bondscoach gisteren ...