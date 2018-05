Indonesië verhoogt waarschuwingsniveau na uitbarstingen Merapi-vulkaan

In Indonesië heeft het nationale rampenbestrijdingsagentschap BNPB het waarschuwingsniveau voor de vulkaan Merapi, op het eiland Java, verhoogd. Daardoor moeten alle bewoners in een straal van 3 kilometer rond de vulkaan het gebied verlaten.

Maandag en dinsdag is de Merapi in totaal vier keer uitgebarsten, waarbij hij aswolken tot wel 3,5 kilometer hoog de lucht instootte. Het gaat om zogenaamde freatische erupties, wat wil zeggen dat enkel waterdamp en vulkaansgesteente is vrijgekomen, en geen lava.

Door de reeks uitbarstingen verhoogt het BNPB het waarschuwingsniveau van de Merapi. Er is nu een veiligheidszone met een straal van 3 kilometer van kracht. In totaal werden al 660 mensen uit nabijgelegen dorpen geëvacueerd. Daarnaast gaan ook de noodplannen van kracht: de overheid verzamelt gegevens van iedereen in de omgeving en een coördinatiecentrum is op poten gezet.

De 2.930 meter hoge Merapi, nabij de stad Jogjakarta, is de actiefste vulkaan van Indonesië. In 2010 veroorzaakte een reeks uitbarstingen meer dan 300 doden.

Foto: AP