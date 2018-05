Onze WK-analist vindt niet-selectie Nainggolan te gek voor woorden: “Martinez is een gladde prater”

Vindt Roberto Martinez de tatoeages van Nainggolan niet schoon? Of vreesde de kledingsponsor te weinig kousen te hebben als Radja er weer eens de schaar in zet? Vergeef me deze boutades, maar het is wat een mens zou denken bij een niet-selectie van Nainggolan. Radja niet eens in de 28 opnemen is te gek voor woorden.