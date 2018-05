Brussel scoort slecht op het vlak van mobiliteit

Brussel - Brussel scoort in vergelijking met andere Europese grootsteden slecht op het ontraden van autogebruik, openbaar vervoer en fietsveiligheid. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarover De Morgen dinsdag bericht.

In Brussel gebeuren liefst vier op de tien verplaatsingen nog altijd per ‘persoonlijk gemotoriseerd voertuig’. Enkel Rome scoort slechter in Europa, zo staat in de studie, die het Duitse Wuppertal Instituut uitvoerde in dertien Europese grootsteden, in opdracht van milieubeweging Greenpeace. In vier van de vijf categorieën eindigt Brussel bij de slechtste vijf steden: openbaar vervoer, verkeersveiligheid, actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) en mobiliteitsmanagement.

“Te veel Brusselaars gebruiken nog voor korte afstanden de wagen”, zegt Joeri Thijs, mobiliteitsexpert van Greenpeace. “En dan zijn er uiteraard de pendelaars, die massaal met de auto komen omdat de fiscaliteit voor bedrijfswagens te gunstig blijft en parkeren veelal goedkoper is in vergelijking met alternatieven.”

Autogebruik ontraden kan enkel slagen als openbaar vervoer, autodelen en (elektrisch) fietsgebruik makkelijke alternatieven zijn voor pendelaars, klinkt het. Volgens de studie wringt daar het schoentje.