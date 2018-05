Nainggolan kreeg alle aandacht, maar ook deze Belgen missen het WK: “Hij begrijpt de keuze van Martinez”

Dat Radja Nainggolan er niet bij zal zijn op het WK in Rusland, weten we ondertussen. Maar er zijn ook andere Belgen die de selectie van bondscoach Roberto Martinez niet haalden. Een overzicht.

Divock Origi

In Brazilië nog de grote revelatie en sindsdien vast lid van de kern. Verzekerde zich gisteravond met Wolfsburg van het behoud in de Bundesliga. Iets voor de middag kreeg de 23-jarige aanvaller al een telefoontje van de bondscoach. “Het is mooi dat de bondscoach hem dat respect gunt en hem persoonlijk opbelde”, zegt zijn vader Mike. “Divock is ontgoocheld, maar hij begrijpt de keuze wel. Hij kende een moeilijk seizoen bij Wolfsburg, de hele ploeg had het hier moeilijk. Toch had hij nog hoop om mee te kunnen. Maar Lukaku en Batshuayi hebben dit seizoen beter gepresteerd, dat kan niemand ontkennen. Voor Divock was het een seizoen om uit te leren. Op termijn moet dit hem helpen om beter te worden.”

Steven Defour

Liep in februari een kraakbeenblessure op. Het verdict: vijf maanden aan de kant. De technische staf van de Duivels heeft aan Lieven Maeschalck de vraag gesteld of ze rekening moesten houden met een fitte Defour, maar het blijkt onmogelijk om op tijd klaar te geraken.

Kevin Mirallas

Op een dood spoor bij Everton vertrok hij in januari op uitleenbasis naar Olympiakos, in de hoop met speelminuten en een korf goals zijn WK-selectie te vrijwaren. Zonder resultaat. Amper twee goals later wil Olympiakos niet verder met de 30-jarige Luikenaar, die terugkeert naar Everton.

Foto: Photo News

Anthony Limbombe

Na zijn selectie voor de interland tegen Saudi-Arabië had hij er zelf wel op gerekend, maar Limbombe heeft de selectie van Martinez niet gehaald. Zijn blessure in het competitieslot én het feit dat Chadli weer fit is, speelden niet in zijn voordeel.

Dennis Praet

Speelde een sterk seizoen met Sampdoria in de Serie A, maar werd nooit geselecteerd voor de Rode Duivels sinds Martinez bondscoach is. Hij rekende dan ook niet op een selectie. “Ik had gehoopt minstens een keer de kans te krijgen om mij te tonen. Die kwam er nooit”, zei hij onlangs.

Thomas Foket

Aanvankelijk onder Martinez de back-up voor Meunier, maar sinds zijn gemiste zomertransfer naar Atalanta, een hartoperatie en de zoektocht naar zijn beste vorm bij AA Gent werdnooit meer opgeroepen.

Foto: BELGA

Laurent Depoitre

Scoorde zes keer, dubbel zo vaak als Benteke, en hielp Huddersfield met zijn treffers tegen Man United en Chelsea. Toch werd het een njet.

Junior Edmilson

Sinds vorig jaar in het bezit van een Belgisch paspoort. Werd in onze zaterdagkrant naar voren geschoven door onze liniecoaches. Maar een selectie zit er niet in.