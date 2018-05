Drie transfervliegen in één klap voor Anderlecht

Antonio Milic (22), de Kroatische verdediger van KV Oostende, is op vakantie vertrokken, maar niet vooraleer hij een vierjarig contract bij Anderlecht ondertekende. Enige voorwaarde is dat de clubs een deal vinden, maar dat komt deze week in principe in orde. Hetzelfde geldt voor KVO-aanvaller Knowledge Musona (27), die ook voor vier jaar naar RSCA komt.