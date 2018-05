Starbucks verandert beleid na omstreden arrestatie van zwarte mannen

De internationale koffiebarketen Starbucks heeft in de naweeën van de arrestatie van twee zwarte mannen in Philadelphia besloten dat mensen ook in de winkel mogen komen zitten zonder iets te kopen. Ook de toiletten zijn vrij te gebruiker voor iedereen.

Starbucks ligt onder vuur sinds een maand geleden twee zwarte mannen zonder duidelijke reden opgepakt werden in het filiaal in Philadelphia. Ze kwamen er voor een zakendeal, zo verklaarden de mannen, en wachtten nog op een derde persoon toen een van hen naar het toilet wenste te gaan. Dat mocht niet omdat ze niets dronken, kregen ze toen te horen, waarop een van de personeelsleden in de winkel de politie belde. De mannen werden gearresteerd, maar even snel weer vrijgelaten.

Door het incident kreeg Starbucks de naam racistisch te zijn. Het bedrijf reageerde daarop door zich te verontschuldigen en alle personeelsleden een cursus te geven rond discriminatie en racisme.

Dinsdag kondigt de koffiebarketen ook een belangrijke wijziging in haar beleid aan: wie voortaan aan een tafeltje wil zitten of naar het toilet wil in een Starbucks zonder iets te drinken, mag dat. Iedereen die binnenkomt, wordt als een klant behandeld, staat te lezen in een e-mail die naar alle personeelsleden gestuurd werd.

In de interne mail wordt ook nogmaals uitgelegd hoe omgegaan moet worden met klanten die problemen veroorzaken. Als het echt gevaarlijk wordt, mag 911 bellen zeker, aldus het bedrijf.