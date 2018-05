Dol weekend in Franse promotiestrijd: hooligans, rode kaarten, rellen en dramatische penaltyreeks

Na de aanval van Ajaccio-hooligans zaterdag braken er ook op het veld rellen uit tussen de spelers.

"Vous êtes tous des français de merde". Dat scandeerden Ajaccio-hooligans zaterdagavond nog toen ze de spelersbus van de Franse tweedeklasser Le Havre aanvielen, de oudste ploeg van Frankrijk, waardoor de wedstrijd een dag werd uitgesteld.

Incredibly scary video filmed inside the Le Havre bus as AC Ajaccio fans attacked the vehicle in an incident that caused the Ligue 1 promotion play-off semi-final to be postponed. pic.twitter.com/qcIlWT3o9w