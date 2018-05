Een jobbeurs die je niet mag missen

24 mei. C-mine Genk. Daar moet je zijn als je op zoek bent naar een leuke job. Met 50 prominente standhouders, die samen honderden vacatures presenteren, heeft Jobbeurs Limburg het grootste aanbod in de regio.

Het is een traditie dat de voornaamste werkgevers van de streek hun openstaande jobs meebrengen naar de Jobbeurs Limburg. Volgende donderdag, op 24 mei, staan ze van 14 tot 19 uur in de gebouwen van C-mine Genk om de bezoekers te verleiden. Zowel lokale spelers als internationale kleppers vaardigen mensen af die je uitleggen wat de openstaande functies inhouden en welke mensen ze daar voor zoeken.

Uiteenlopend aanbod

"Het aanbod is zoals altijd heel uiteenlopend", zegt Tineke Vanwalleghem van Jobat Media, de organisator van de beurs. "Ingenieurs, administratieve duizendpoten, marketing- en communicatiespecialisten, trein- en busbestuurders, technici, IT-profielen, accountants, politieagenten ... Het functieaanbod van de aanwezige bedrijven is divers, iedereen vindt er vast wel een uitdaging die hem of haar op het lijf is geschreven."